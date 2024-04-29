Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα, ανάμεσά τους έξι γυναίκες και πέντε παιδιά, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί τακτικά αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα από την έναρξη του πολέμου ενώ έχει προαναγγείλει χερσαία επίθεση, λέγοντας ότι η Ράφα είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα. Πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην πόλη που βρίσκεται στα αιγυπτιακά σύνορα. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες έχουν προτρέψει το Ισραήλ να μην προχωρήσει στη χερσαία επίθεση, φοβούμενοι μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ξεκινά τη Δευτέρα την έβδομη διπλωματική αποστολή του στη Μέση Ανατολή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς πριν από από έξι μήνες.

Η επίσκεψη Μπλίνκεν, που περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ την Τρίτη και την Τετάρτη, πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για τη σύγκρουση που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί και η προοπτική για ουσιαστική προσέγγιση Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, αγκάθι της οποίας αποτελεί η άρνηση του Ισραήλ να εξετάσει έναν από τους κύριους όρους της Σαουδικής Αραβίας για εξομάλυνση των σχέσεων: τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

