Ισπανία: Νεκροί και αγνοούμενοι από την ακραία κακοκαιρία - 10χρονος σώθηκε γιατί σκαρφάλωσε σε δέντρο (Βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις αγνοούνται καθώς η Ισπανία βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας με βροχοπτώσεις ρεκόρ που έχουν προκαλέσει πλημμύρες στα κεντρικά της χώρας κλείνοντας δρόμους, γραμμές μετρό και συνδέσεις τρένων υψηλής ταχύτητας.

Torrential rain across central Spain triggered serious floods and critical situations: this is a clip recorded in Guadamur, Toledo on September 3, 2023



[📹 yoanatb]pic.twitter.com/buOS6w1TGo