Μεγάλες πλημμύρες στη Μαδρίτη λόγω της κακοκαιρίας Dana - «Ποτάμια» οι δρόμοι, πλημμύρισαν διαμερίσματα και μετρό (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία για την σφοδρή κακοκαιρία με την ονομασία Dana που πλήττει τη χώρα και έχει προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές.

Μόνο στην ισπανική πρωτεύουσα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει 190 κλήσεις για πλημμυρισμένους δρόμους.

Σύμφωνα με την El Pais, η κακοκαιρία που πλήττει τα τελευταία 24ωρα την Ισπανία προκάλεσε τον θάνατο δύο πεζοπόρων που ανασύρθηκαν νεκροί από χαράδρα το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Μαδρίτη, το Τολέδο και το Κάντιθ ενώ υψηλά ποσοστά βροχής έπεσαν επίσης στην Ταραγόνα και το Καστεγιόν. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από το Τολέδο που δείχνουν τα ορμητικά νερά στους δρόμους της πόλης να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Terrible floods after the heavy rains in the Santa Bárbara, #Spain Video :1 #Heavyrains #flooding #santabarbara #Rain #floods pic.twitter.com/gFFrYZkHPC

Επίσης, στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν, η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια με αποτέλεσμα ένας άνδρας να παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητό του και να κριθεί αναγκαία η συνδρομή της πυροσβεστικής.

Massive floods due to intense rains in the Guadamur of Toledo province, Spain 🇪🇦 #lluvia #CambioClimatico #DANA #DANAseptiembre #DanaSetembre #Spain #madrid pic.twitter.com/IPWeG6wxMC

Παράλληλα, διαμερίσματα πλημμύρισαν, λάσπες και φερτά υλικά γέμισαν τους δρόμους με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει επίσης βίντεο που δείχνει επιβάτες μέσα σε πλημμυρισμένα βαγόνια. Κάποιοι σταθμοί, όπως αυτός της Loranca, έκλεισαν τελείως καθώς πλημμύρισαν με νερά.

🚨🌊🇪🇸 - A red alert - classed as "extreme danger" - was issued for the Madrid region by #Spain's State Meteorological Agency (#AEMET), warning that 120 liters of water per square meter could fall in a 12-hour period.



The #Madrid metro was completely flooded! 👇 pic.twitter.com/isML9rCeCM