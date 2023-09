Αποκάλυψη από τον Μπορέλ: Ευρωπαίος διπλωμάτης φυλακισμένος στο Ιράν εδώ και 1μιση χρόνο (βίντεο)

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ παραδέχθηκε σήμερα ότι ένας ευρωπαίος διπλωμάτης, ο Σουηδός Γιόχαν Φλοντέρους, κρατείται στο Ιράν εδώ και περισσότερο από 500 ημέρες.

Ο Μπορέλ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Φλοντέρους, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Κάντιθ της Ισπανίας. Η Σουηδία και η ΕΕ αρνήθηκαν ωστόσο να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του διπλωμάτη.

Οι New York Times αποκάλυψαν χθες ότι ο 33χρονος Γιόχαν Φλοντέρους, συνελήφθη στην Τεχεράνη στις 17 Απριλίου 2022 καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβασθεί στο αεροπλάνο της επιστροφής έπειτα από τουριστική επίσκεψη στο Ιράν.

Johan Floderus, an EU official from Sweden, has been imprisoned for over 500 days in Iran, making him a bargaining chip as Tehran seeks to wring concessions from the West. https://t.co/XZQ257GuMD