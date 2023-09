Απίστευτο: Εργάτες ανοιξαν με εκσκαφέα τρύπα στο Σινικό Τείχος για να «κόψουν δρόμο» Κόσμος 11:18, 05.09.2023 linkedin

Οι δύο άνδρες προκάλεσαν «ανεπανόρθωτες ζημιές» στο τείχος, το οποίο η UNESCO έχει περιλάβει από το 1987 στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.