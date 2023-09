Ισπανία: Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών - Αποκλεισμένοι κάτοικοι στις στέγες (Βίντεο)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες χθες, Κυριακή, και σήμερα το πρωί στην κεντρική Ισπανία, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διακοπεί η λειτουργία γραμμών του μετρό καθώς και να ματαιωθούν δρομολόγια αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.

Ελικόπτερα εστάλησαν για να διασώσουν ανθρώπους που αναζήτησαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή του Τολέδο, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ξαφνική νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους σκουπιδιών στις περιφέρειες της Μαδρίτης, της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, της Καταλονίας και της Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε επίσης χαλάζι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ύπαιθρο γύρω από το Τολέδο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Έβρεχε συνεχώς και φοβηθήκαμε λίγο, όμως ήμασταν μέσα στο σπίτι και ήμασταν ασφαλείς», είπε η Ιζαμπέλα Στιούαρτ, αμερικανίδα ιεραπόστολος που ζει στο Τολέδο.

Ένας άλλος κάτοικος του Τολέδο, ο Ρούμπεν Γκονθάλεθ, είπε: «Ζω τέσσερα τετράγωνα μακρύτερα και ήταν πολύ έντονο. Όλα είναι πλημμυρισμένα. Είναι κάτι τρελό».

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν σχεδόν 1.200 περιστατικά στη διάρκεια της νύκτας και πυροσβέστες και αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για έναν άνδρα στην αγροτική περιοχή Αλντέα ντε Φρέσνο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

RED ALERT – In the capital of Spain, Madrid, the metro was completely flooded due to Storm DANA:



An EXTREME DANGER was announced for the citizens by the State Meteorological Agency (AEMET), warning that 120 liters of water per square meter could fall in a 12-hour period. pic.twitter.com/oeJxsybwwW