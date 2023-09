Ουίλιαμ και Κέιτ πάνε Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι – Υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας πρόκειται να ταξιδέψουν στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Αγγλίας και της Ουαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι Ανδρών.

Ως προστάτιδα της Ένωσης Ράγκμπι, η Κέιτ Μίντλετον θα παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής στο Stade de Marseille το Σάββατο, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που είναι προστάτης της Ουαλικής Ένωσης θα παρευρεθεί στην αναμέτρηση της Ουαλίας με τα Φίτζι στο Stade de Bordeaux την επόμενη μέρα.

Kate Middleton and Prince William Set to Travel to France — to Cheer for Different Teams! https://t.co/0UGeZ1AGbr via @people