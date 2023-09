«Κόκκινη» προειδοποίηση στη Μαδρίτη για καταρρακτώδεις βροχές - Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν σπίτια τους Κόσμος 18:42, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε 'κόκκινη' προειδοποίηση, που σημαίνει πιθανότητα ακραίου κινδύνου, για σήμερα στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Τολέδο και στην πόλη Κάδιθ