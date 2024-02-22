Καναδάς: Ισόβια σε νεαρό που παρέσυρε με το όχημά του οικογένεια μουσουλμάνων

Ένας νεαρός υπέρμαχος της λευκής φυλής, που παρέσυρε σκόπιμα με το φορτηγάκι του μια οικογένεια μουσουλμάνων κοντά στο Τορόντο, το 2021, καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονίες και τρομοκρατική δραστηριότητα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά που μια βίαιη πράξη με δράστη λευκό εθνικιστή χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια.

«Έκρινα ότι οι ενέργειές του συνιστούσαν τρομοκρατική δράση» είπε η δικαστής Ρενέ Πόμερανς, ανακοινώνοντας την ποινή των ισοβίων χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης προτού περάσουν 25 χρόνια.

Στις 6 Ιουνίου 2021 ο Ναθάνιελ Βέλτμαν παρέσυρε με το όχημά του πέντε μέλη της οικογένειας Αφζαάλ που έκαναν τον περίπατό τους στο Λάντον, στα προάστια του Οντάριο. Σκότωσε τους δύο γονείς, την 15χρονη κόρη τους και τη γιαγιά. Μόνο ο 9χρονος γιος της οικογένειας επέζησε, με πολύ σοβαρά τραύματα. Τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από μια δίκη που κράτησε έξι εβδομάδες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον 23χρονο για τέσσερις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα.

«Αυτοί που διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες ελπίζουν να τραβήξουν την προσοχή, το σχεδιάζουν. Αυτή η υπόθεση δεν αποτελεί εξαίρεση», σχολίασε η δικαστής Πόμερανς. Σημείωσε ότι ο νεαρός είχε προβλέψει τη σύλληψή του και «επιθυμούσε να τραβήξει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή», ενώ μετά την πράξη του εμφανιζόταν «ενθουσιασμένος και υπερήφανος».

Στον Καναδά, η καταδίκη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης επισύρει αυτομάτως την ποινή των ισοβίων χωρίς δυνατότητα αναστολής της ποινής προτού περάσουν 25 έτη.

Ο Βέλτμαν είχε δηλώσει αθώος στην έναρξη της δίκης του, ενώ οι δικηγόροι του αμφισβήτησαν την προμελέτη και υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους πάσχει από ψυχική διαταραχή. Ο Βέλτμαν δεν είχε ποινικό μητρώο μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε σχετιζόταν με κάποια εξτρεμιστική οργάνωση. Είχε εξηγήσει ότι η πράξη του ήταν μια πολιτική ενέργεια και ότι ήθελε «να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα» κατά της μετανάστευσης.

Η επίθεση αυτή ήταν μια από τις φονικότερες εναντίον μουσουλμάνων στον Καναδά, μετά τη σφαγή σε ένα τέμενος του Κεμπέκ όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι το 2017. Ο δράστης εκείνης της επίθεσης δεν είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

