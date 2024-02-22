Δύο μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Δύο μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) σε κτίριο της κοινότητας Καφρ Ρουμάν, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ισραηλινό UAV εξαπέλυσε δύο πυραύλους σε κτίριο της κοινότητας Καφρ Ρουμάν – βορειοανατολικά της πόλης Ναμπατίγια, περίπου 55 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Βηρυτού – μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο αξιωματούχο των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας.

Το κτίριο κατέρρευσε από το πυραυλικό πλήγμα και διασώστες έσπευσαν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα, αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Νωρίτερα σήμερα, μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Μαζντάλ Ζουν, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ, κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, έχουν κλιμακωθεί μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και το επακόλουθο σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας. Από τις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί 273 άνθρωποι στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ και 42 αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε λιβανέζικες πηγές ασφαλείας. Στο Ισραήλ, οι αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο δέκα στρατιωτών και έξι αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.