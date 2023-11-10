Ο ΟΗΕ ζητά την διεξαγωγή έρευνας για τα «υψηλής έντασης εκρηκτικά όπλα» που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στην Γάζα

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου ζητά την διεξαγωγή έρευνας για την χρήση «υψηλής έντασης εκρηκτικών όπλων» στην Γάζα, που προκαλούν καταστροφές αδιακρίτως στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την χρήση τέτοιων όπλων στην πυκνοκατοικημένη περιοχή των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων το ήμισυ των οποίων έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του και έχει μετακινηθεί προς τον νότιο τομέα του θύλακα.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ δεν διευκρίνισε σε ποια όπλα αναφέρεται. Οταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις και θα απαντήσει αργότερα.

«Οι εκτεταμένοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της Γάζας, που περιλαμβάνουν την χρήση υψηλής έντασης εκρηκτικών όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ... έχει ξεκάθαρα καταστροφικές συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αμμάν της Ιορδανίας.

«Οι επιθέσεις πρέπει να ερευνηθούν ... Εχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες ότι συνιστούν επιθέσεις δυσανάλογου χαρακτήρα κατά παραβίασιν του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Οποιαδήποτε χρήση από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων για την προστασία των ιδίων από επιθέσεις παραβιάζει τους κανόνες του πολέμου. Αλλά αυτή η συμπεριφορά των ενόπλων παλαιστινιακών οργανώσεων δεν απαλλάσσει το Ισραήλ από την υποχρέωσή του να διασφαλίσει ότι δεν πλήττονται πολίτες», είπε ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ αναφερόταν στις κατηγορίες που απευθύνει το Ισραήλ στην οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τον παλαιστινιακό πληθυσμό ως ασπίδα και κρύβει όπλα και εξοπλισμό γύρω από νοσοκομεία, τα οποία έχουν πληγεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

