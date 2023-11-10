Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα πως έστειλε πλοίο φορτωμένο με εξοπλισμό για νοσοκομεία εκστρατείας, ασθενοφόρα και γεννήτριες στην Αίγυπτο για την περίθαλψη θυμάτων του πολέμου από τη Γάζα.

«Συνολικά 51 εμπορευματοκιβώτια με ιατρικά εφόδια, γεννήτριες και 20 ασθενοφόρα, με τις απαραίτητες άδειες, φορτώθηκαν σε πλοίο στο λιμάνι Αλσαντζάκ της Σμύρνης και εστάλησαν στην Αίγυπτο», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Στο πλαίσιο της βοήθειας, εστάλησαν επίσης πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία εκστρατείας, πρόσθεσε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από τον Κοτζά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X εικονίζονται ασθενοφόρα, αναπηρικές καρέκλες, κουτιά με ιατρικά εφόδια και εμπορευματοκιβώτια να φορτώνονται στο πλοίο.

Το πλοίο αναμένεται να φθάσει αύριο, Σάββατο, στο λιμάνι Αλ Αρίς της Αιγύπτου, δήλωσε ο Κοτζά. Τα νοσοκομεία εκστρατείας και τα ασθενοφόρα θα αναπτυχθούν στη Γάζα ή σε σημεία κοντά στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο σε συντονισμό με τις αιγυπτιακές αρχές.

Νωρίτερα σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία έχει κάνει προετοιμασίες για να υποδεχθεί στα νοσοκομεία της τραυματίες Παλαιστινίους και μερικούς ασθενείς με χρόνια νοσήματα από τη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έπειτα από επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης πως η Τουρκία θα καταβάλει προσπάθειες για να αυξήσει την πίεση στο Ισράηλ για να εξασφαλίσει ότι Παλαιστίνιοι που τραυματίζονται κατά τις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς που διοικεί τη Γάζα θα μπορούν να απομακρύνονται προς το εξωτερικό.

Τον περασμένο μήνα η Τουρκία έστειλε φορτηγά αεροπλάνα με γεννήτριες, ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες για τη Γάζα μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

