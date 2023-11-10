Ρωσία: Απέστειλε 25 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Την αποστολή 25 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει η Ρωσία.

Η αποστολή έφτασε στην Αίγυπτο, η οποία συνορεύει με τον θύλακα που βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό μετά την πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ειδικό αεροσκάφος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων παρέδωσε 25 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο σε μια ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram.

«Το ανθρωπιστικό φορτίο παραδόθηκε ήδη σε εκπροσώπους του αιγυπτιακού τμήματος της Ερυθράς Ημισελήνου», πρόσθεσε ότι «και άλλη ρωσική βοήθεια θα σταλεί στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας».

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ωστόσο πότε αναμένεται να παραδοθεί αυτή η βοήθεια στους αμάχους αυτής της μικρής περιοχής όπου μαίνονται οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς.

Από τις 19 Οκτωβρίου, η Ρωσία, που τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους διατηρώντας ταυτόχρονα μακρόχρονες σχέσεις με το Ισραήλ, έχει στείλει επανειλημμένα δεκάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας μέσω της Αιγύπτου.

Ο ΟΗΕ και πολλές διεθνείς ΜΚΟ προειδοποιούν για «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα, ζητώντας «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», όμως ο ισραηλινός στρατός λέει, από την πλευρά του, ότι δεν υπάρχει «ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας».

Στο Ισραήλ, τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, στην πλειονότητά τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε από την πλευρά του χθες, Πέμπτη, πως 10.812 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου -- ανάμεσά τους 4.412 παιδιά και 2.918 γυναίκες, όπως ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.