Ισλανδία: Η λάβα από το ηφαίστειο δεν απειλεί την πλησιέστερη πόλη

Η λάβα που εκτοξεύεται από ένα ηφαίστειο στην Ισλανδία φαίνεται πως ρέει σε μακρινή απόσταση από τη μοναδική κοντινή πόλη και η ένταση της έκρηξης μειώνεται, αναπτερώνοντας τις ελπίδες ότι σπίτια δεν θα κινδυνεύσουν ακόμα κι αν η σεισμική δραστηριότητα διαρκέσει για μήνες, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως οι πτήσεις είναι απίθανο να επηρεαστούν, καταστέλλοντας τις ανησυχίες για τις μεταφορές σε διεθνές επίπεδο, μετά το χάος το οποίο είχε προκληθεί από τα σύννεφα τέφρας που είχαν υψωθεί έπειτα από μια έκρηξη στο νησί του βορείου Ατλαντικού το 2010.

Η έκρηξη χθες το βράδυ στη χερσόνησο Ρέικιανες στη νοτιοδυτική Ισλανδία είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στον αέρα λάβα και καπνός σε ύψος άνω των 100 μέτρων, έπειτα από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

«Η έκρηξη δεν συνιστά απειλή για τη ζωή», επισημαίνεται σε μια κυβερνητική ανακοίνωση.

«Δεν καταγράφονται προβλήματα στις πτήσεις προς και από την Ισλανδία και οι διεθνείς αεροδιάδρομοι παραμένουν ανοικτοί».

Τον περασμένο μήνα οι αρχές απομάκρυναν σχεδόν 4000 κατοίκους της πόλης Γκρίνταβικ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, επιτρέποντάς τους κατά διαστήματα να ελέγχουν τα σπίτια τους που κινδύνευαν από τους σεισμούς.

Ο Χανς Βέρα, ηλικίας 56 ετών, που κατάγεται από το Βέλγιο αλλά ζει σε ένα σπίτι ανατολικά του Γκρίνταβικ από το 1999, ήλπιζε ότι θα επιτρεπόταν στους κατοίκους να επιστρέψουν μία και καλή. Όμως, αυτό άλλαξε όταν τελικά σημειώθηκε η έκρηξη.

«Δεν το βλέπω πως στο εγγύς μέλλον θα επιτρέψουν στον κόσμο να πλησιάσει στο Γκρίνταβικ. Επομένως, ξαναγυρίσαμε στην αναμονή», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε την παραθαλάσσια κατοικία του ως έναν χειμερινό παράδεισο και ως ένα πλήγμα την προοπτική ότι δεν θα καταφέρει να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων εκεί με την οικογένειά του.

«Δεν θα πάμε στον παράδεισο αυτήν την περίοδο», πρόσθεσε.

Στα πλάνα που μεταδίδονται ζωντανά από την έκρηξη διακρίνεται να ρέει κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη λάβα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ουρανό.

Ορισμένοι τουρίστες παρακολουθούσαν με δέος το θέαμα.

«Ο οικοδεσπότης μας μάς έστειλε ένα μήνυμα πως το ηφαίστειο εξερράγη», δήλωσε ένας τουρίστας από την Ολλανδία, ο οποίος έδωσε το μικρό του όνομα, Γούτερ. Πρόκειται για μια «μοναδική στη ζωή εμπειρία για εμάς, επομένως δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό… Είναι λίγο μακριά από εδώ, όμως μπορείς ακόμα να δεις λάβα να εκτοξεύεται, για εμάς είναι εκπληκτικό».

Η έκρηξη προκάλεσε μια ρωγμή μήκους 4 χιλιομέτρων. Όμως στο νοτιότερο σημείο της η σχισμή αυτή παραμένει σε απόσταση 3 χιλιομέτρων μακριά από το Γκρίνταβικ, έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας, την ώρα που η ισχύς του ηφαιστείου μειώνεται.

«… Η λάβα δεν ρέει προς το Γκρίνταβικ», δήλωσε ο γεωλόγος Μπιορν Όντσον στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RUV.

Μπλε Λιμνοθάλασσα

Η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Ρέικιαβικ. Το διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ βρίσκεται εκεί κοντά, όμως παραμένει ανοικτό.

Η Μπλε Λιμνοθάλασσα (Blue Lagoon), ένα δημοφιλές για τους τουρίστες γεωθερμικό σπα έκλεισε στο μεγαλύτερο τμήμα του από τότε που ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα.

«Θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες, επίσης θα μπορούσε απλά να σταματήσει αργότερα σήμερα ή αύριο», δήλωσε ο Χάλντορ Γκέιρσον, ένας καθηγητής στο Ινστιτούτο των Επιστημών της Γης στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

Η ροή της λάβας μειώθηκε από τα 200-250 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο τις πρώτες δύο ώρες της έκρηξης σε περίπου ένα τέταρτο αυτών σήμερα το πρωί.

Ο Γκέιρσον είπε πως το μεγαλύτερο μέρος της λάβας ρέει σε μια περιοχή όπου υπάρχουν λίγες υποδομές. Όμως, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

«Υφίσταται ακόμη απειλή για το Γκρίνταβικ, μετά βεβαιότητας. Τώρα, η λάβα ρέει κυρίως στο βόρειο τμήμα, όμως εξαρτάται από την τοπογραφία και πού βρίσκονται οι ρωγμές», τόνισε.

Απίθανος ο αντίκτυπος στις πτήσεις

Το 2010, νέφος ηφαιστειακής τέφρας από τις εκρήξεις στο ηφαίστειο Εϊγιαφιαλαγιοκούλ στο νότιο τμήμα της Ισλανδίας εξαπλώθηκε σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν περίπου 100.000 πτήσεις στην Ευρώπη και πέραν αυτής και να αναγκαστούν εκατοντάδες Ισλανδοί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather ανέφερε πως η έκρηξη είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του 2010 και οι πρώτες πληροφορίες καταδεικνύουν πως δεν θα υπάρξει πολύ μεγάλος αντίκτυπος στις αερομεταφορές.

«Εάν ελάχιστη ή καθόλου ηφαιστειακή τέφρα μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα, ενδεχομένως δεν θα υπάρξει κανένας αντίκτυπος στις αερομεταφορές», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather Τζον Πόρτερ.

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γουάτσον, καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στη Βρετανία δήλωσε πως «δεν είναι αδύνατο ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος αντίκτυπος στις αερομεταφορές», αν και είναι απίθανο.

«Αυτού του είδους η έκρηξη δεν παράγει σε γενικές γραμμές μεγάλη ποσότητα τέφρας, αυτό δηλαδή που τείνει να καθηλώνει στο έδαφος αεροσκάφη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

