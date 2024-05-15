Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 10 πυραύλους μέσου βεληνεκούς αμερικανικού σχεδιασμού, τύπου ATACMS, που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εναντίον της χερσονήσου της Κριμαίας.

Εννιά drones μιας κατεύθυνσης και διάφορα άλλα ουκρανικά όπλα καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, διαβεβαίωσε η ίδια πηγή μέσω Telegram. Έκανε επίσης λόγο περί κατάρριψης πέντε drones στην περιφέρεια Κουρσκ και άλλων τριών στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Από την πλευρά του ο Βασίλι Γκόλουμπεφ, ο περιφερειάρχης του Ροστόφ, έκανε γνωστό επίσης μέσω Telegram ότι έγιναν δυο εκρήξεις εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με drones, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν υπήρξαν ούτε τραυματισμοί, ούτε ζημιές, ούτε φωτιά.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε BM-27 Uragan, αυτοκινούμενους εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών, για να επιτεθεί σε ουκρανικές οχυρές θέσεις.

"Αρκετές διαδοχικές επιθέσεις πυραύλων που πραγματοποιήθηκαν από (το ρωσικό) πυροβολικό στις ληφθείσες συντεταγμένες κατέστρεψαν κτίρια, οχυρώσεις, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό του εχθρού στη δεξιά όχθη του Δνείπερου" ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Άμυνα της Ρωσίας, παραθέτοντας σχετικό βίντεο:

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

