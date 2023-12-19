Συντριβάνια λάβας και τέφρας έχουν σκεπάσει τη χερσόνησο Ρεκιάνες της Ισλανδίας από την έκρηξη του ηφαιστείου που σημειώθηκε χθες Δευτέρα (19/12) στην περιοχή, μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.
Vue du ciel la fissure du volcan s'étend sur 3,5 kilomètres #ISLAND #Erupcion #eruption #erupción #Grind #Grindavík #Iceland #islande #Islandia #hagafell #volcan #Volcano pic.twitter.com/KbcGRGn35h— Erreur 404 (@Erreur455769746) December 19, 2023
Η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι η λάβα αναδύθηκε από μία ρωγμή στην επιφάνεια της γής η οποία είχε μήκος περίπου 3,5 χλμ.
Αποτελεί την τέταρτη έκρηξη στην περιοχή από το 2021 και την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Ισλανδίας.
Στην πόλη Γκρίνταβικ είχε εκκενωθεί τις τελευταίες ημέρες μεταφέροντας σχεδόν 4.000 ανθρώπους καθώς οι φόβοι για έκρηξη εντάθηκαν.
Live pictures of a volcano erupting from my cousin in #iceland He said “It is 2.7 kilometres long. 3 kilometres from Grindavik. They are hoping the lava will leak away from Grindavik, but this eruption is so big.” pic.twitter.com/5SeUJMC1M1— Bulletproofsoul (@bulletprfsoul) December 19, 2023
Σύμφωνα με το skynews υπήρξαν αρκετές εκρήξεις σε ακατοίκητες περιοχές στη χερσόνησο τα τελευταία χρόνια αλλά η τωρινή έκρηξη πιστεύεται ότι αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την πόλη.
«Η σεισμική δραστηριότητα μαζί με μετρήσεις από συσκευές GPS δείχνουν ότι το μάγμα κινείται προς τα νοτιοδυτικά και η έκρηξη μπορεί να συνεχιστεί προς την κατεύθυνση του Γκρίνταβικ», δήλωσε η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Ο Vidir Reynisson, επικεφαλής της διαχείρισης πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης της Ισλανδίας, δήλωσε: «Η ροή μάγματος φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκατό κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ίσως και περισσότερο» και πρόσθεσε «Επομένως αναμένεται μια μεγάλη έκρηξη σε αυτή την περιοχή».
Η συγκεκριμένη πόλη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής επειδή απέχει περίπου επτά χιλιόμετρα από το περίφημο γεωθερμικό σπα Blue Lagoon.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.