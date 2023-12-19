Συντριβάνια λάβας και τέφρας έχουν σκεπάσει τη χερσόνησο Ρεκιάνες της Ισλανδίας από την έκρηξη του ηφαιστείου που σημειώθηκε χθες Δευτέρα (19/12) στην περιοχή, μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι η λάβα αναδύθηκε από μία ρωγμή στην επιφάνεια της γής η οποία είχε μήκος περίπου 3,5 χλμ.

Αποτελεί την τέταρτη έκρηξη στην περιοχή από το 2021 και την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Ισλανδίας.

Στην πόλη Γκρίνταβικ είχε εκκενωθεί τις τελευταίες ημέρες μεταφέροντας σχεδόν 4.000 ανθρώπους καθώς οι φόβοι για έκρηξη εντάθηκαν.

Live pictures of a volcano erupting from my cousin in #iceland He said “It is 2.7 kilometres long. 3 kilometres from Grindavik. They are hoping the lava will leak away from Grindavik, but this eruption is so big.” pic.twitter.com/5SeUJMC1M1 — Bulletproofsoul (@bulletprfsoul) December 19, 2023

Σύμφωνα με το skynews υπήρξαν αρκετές εκρήξεις σε ακατοίκητες περιοχές στη χερσόνησο τα τελευταία χρόνια αλλά η τωρινή έκρηξη πιστεύεται ότι αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την πόλη.

«Η σεισμική δραστηριότητα μαζί με μετρήσεις από συσκευές GPS δείχνουν ότι το μάγμα κινείται προς τα νοτιοδυτικά και η έκρηξη μπορεί να συνεχιστεί προς την κατεύθυνση του Γκρίνταβικ», δήλωσε η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο Vidir Reynisson, επικεφαλής της διαχείρισης πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης της Ισλανδίας, δήλωσε: «Η ροή μάγματος φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκατό κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ίσως και περισσότερο» και πρόσθεσε «Επομένως αναμένεται μια μεγάλη έκρηξη σε αυτή την περιοχή».

Η συγκεκριμένη πόλη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής επειδή απέχει περίπου επτά χιλιόμετρα από το περίφημο γεωθερμικό σπα Blue Lagoon.

