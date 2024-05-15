1891 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η PHILIPS

Ο τραπεζίτης, Φρέντερικ Φίλιπς, και ο γιος του, Χέραρντ Φίλιπς, ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.

1911 ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ

Παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό «Αβέρωφ», ένα πλοίο θρύλος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Μάλιστα, οι επιτυχίες του στο Αιγαίο του χάρισαν αμέσως τον τίτλο «Το τυχερό πλοίο». Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας, καθελκύστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1910 και παραδόθηκε στη χώρα μας στις 15 Μαΐου 1911. Κόστισε συνολικά 25.000.000 ελληνικές δραχμές, με το 1/3 της τιμής του να καταβάλλεται από τον εθνικό ευεργέτη, Γεώργιο Αβέρωφ, και τα 2/3 το Ελληνικό Δημόσιο με εξωτερικό δανεισμό.

1948 ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ, μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.

1952 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της Ιατρικής.

Πηγή: skai.gr

