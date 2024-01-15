Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι στην Ισλανδία καθώς η λάβα από την χθεσινή έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες – η μεγαλύτερη εδώ και 50 χρόνια – έφτασε στην πόλη Γκρίνταβικ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Τα πρώτα σπίτια έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συγκλονιστικά.

Οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι της πόλης Γκρίνταβικ κλήθηκαν ξανά να εκκενώσουν τα σπίτια τους χθες λίγες μόλις εβδομάδες αφού επέστρεψαν σε αυτά, μετά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου στις 18 Δεκεμβρίου.

Τότε το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε, καθώς η λάβα έρεε προς αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη.

Αυτή τη φορά όμως η πόλη φαίνεται να έχει παραδοθεί στην καταστροφή.

«Μια μαύρη ημέρα» ήταν ο πρωτοσέλιδος κύριος τίτλος της ισλανδικής εφημερίδας Morgunbladid πάνω σε μια φωτογραφία με πορτοκαλί ποτάμια λάβας και σπίτια να καίγονται στην κωμόπολη Γκρίνταβικ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Παρά τις εικόνες αποκάλυψης, ο πρόεδρος της Ισλανδίας διαβεβαίωσε ότι η έκρηξη του ηφαιστείου δεν απειλεί ανθρώπινες ζωές.

Χθες το πρωί, μετά την έκρηξη, ο Γκούντνι Γιοχάνεσον έγραψε στο Χ ότι «καμία ζωή δεν κινδυνεύει», αλλά «οι υποδομές μπορεί να απειλούνται».

«Μπαίνουμε σε νέα εποχή εκρήξεων στην Ρέικιανες»

Το ηφαίστειο φαινόταν λιγότερο ενεργό σήμερα το πρωί. Σε εικόνες βίντεο, που μεταδίδονταν σήμερα ζωντανά, φαίνεται λάβα να εξακολουθεί να κυλάει στο έδαφος, αλλά σε μικρότερους όγκους και πιο μακριά από την πόλη.

Γεωλόγοι είπαν ωστόσο χθες, Κυριακή, πως μάγμα πιστεύεται ότι κυλάει υπογείως κάτω από την εγκαταλειμμένη πόλη με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής κίνδυνος.

Η ηφαιστειολόγος Evgenia Ilyinskaya, από το Πανεπιστήμιο του Λιντς, δήλωσε στο BBC ότι αυτό το μέρος της Ισλανδίας δεν είχε εκρήξεις εδώ και 800 χρόνια - η τελευταία φορά που η λάβα απείλησε μια πόλη ήταν πριν από 50 χρόνια, το 1973.

Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό θα μπορούσαν να διαρκέσουν οι εκρήξεις, προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεχιστεί για αρκετούς αιώνες.

«Νομίζω ότι όλοι οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτό τώρα, συμφωνούν ότι εισερχόμαστε σε αυτό που ονομάζεται "Νέες πυρκαγιές του Ρέικιανες" και αυτό είναι ένα επεισόδιο πολύ συχνών εκρήξεων.

«Αυτό σημαίνει έκρηξη του ηφαιστείου κάθε λίγους μήνες ή μία φορά το χρόνο, κάτι που θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές δεκαετίες ή αρκετούς αιώνες».

