Ελεύθερος αφέθηκε ο ισραηλινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συλληφθεί για υποκίνηση μίσους, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους ομήρους που κρατούνται στην Γάζα κατά την διάρκεια αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Από το Ισραήλ, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας κατηγόρησε την Τουρκία ότι λειτουργεί ως «ντε φάκτο εκτελεστικός βραχίονας της Χαμάς».

Σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), ο Γιόαβ Γκάλαντ υπενθύμισε στην Τουρκία την ταχεία συνδρομή του Ισραήλ μετά τον καταστροφικό σεισμό του περασμένου έτους και χαρακτήρισε την μεταχείριση του Σαγκίβ Γεχεζκέλ «σκανδαλώδη εκδήλωση υποκρισίας και αγνωμοσύνης».

Ο παίκτης της Αντάλια φόρεσε κατά την διάρκεια του αγώνα περικάρπιο στο οποίο αναγραφόταν «100 ημέρες. 07/10» αναφερόμενος στην ημερομηνία της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ κατά την 100ή ημέρα του πολέμου στην Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Σαγκίβ Γεχεζκέλ θα επιστρέψει σήμερα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το Ισραήλ έχει στείλει ειδικό αεροπλάνο για να μεταφέρει στο Ισραήλ τον Σαγκίβ Γεχεζκέλ.

«Δεν έκανα κάτι για να προκαλέσει οποιονδήποτε. Δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Υπάρχουν Ισραηλινοί που κρατούνται όμηροι στην Γάζα», δήλωσε κατά την διάρκεια της ανάκρισης σύμφωνα με το δίκτυο NTV.

Ενας δεύτερος ισραηλινός ποδοσφαιριστής, ο Εντέν Καρζέφ, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στην Τουρκία για την ανάρτηση στο Instagram πανό με σύνθημα στα αγγλικά «100 - Φέρτε τους πίσω ΤΩΡΑ», αναφερόμενος στους ομήρους στην Γάζα.

Η ποδοσφαιρική ομάδα Basaksehir, γνωστή για την σχέση της με την τουρκική προεδρία, ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας κατά του ποδοσφαιριστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.