Νέα δοκιμή βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου λέει ότι έκανε η Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως προχώρησε σε επιτυχή δοκιμή νέου τύπου βαλλιστικού πυραύλου, εφοδιασμένου με κεφαλή που αναπτύσσει υπερηχητική ταχύτητα και είναι σε θέση να κάνει ελιγμούς, σημειώνοντας νέα τεχνολογική πρόοδο στο πεδίο των εξοπλισμών.

Η εκτόξευση αυτή, η πρώτη βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) με στερεό καύσιμο από πλευράς Πιονγκγιάνγκ, εντοπίστηκε από τον νοτιοκορεατικό στρατό μετά το μεσημέρι χθες Κυριακή.

Ο πύραυλος αυτός, με κινητήρα που αξιοποιεί στερεό καύσιμο, έφερε «υπερηχητική κεφαλή» ικανή να «εκτελεί ελιγμούς», ανέφερε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η δοκιμή του είχε σκοπό να «επαληθευτούν οι δυνατότητες» αιώρησης και ελιγμών, καθώς και «η αξιοπιστία του νέου κινητήρα στερεού καυσίμου υψηλής ώσης και πολλαπλών σταδίων που αναπτύχθηκε πρόσφατα», εξήγησε το KCNA.

Το πρακτορείο ανέφερε ακόμη πως η εκτόξευση αυτή, η πρώτη που ανακοινώθηκε από την Πιονγκγιάνγκ από την αρχή της χρονιάς, δεν επηρέασε την ασφάλεια καμιάς «γειτονικής χώρας» και «δεν είχε καμία σχέση με την κατάσταση στην περιφέρεια».

Η δοκιμή καταγράφτηκε με φόντο τις ανησυχίες για τη σκλήρυνση των θέσεων της Βόρειας Κορέας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα τον «κύριο εχθρό» της χώρας του, διαμηνύοντας πως δεν θα διστάσει να την «αφανίσει».

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση και προειδοποίησε πως θα υπάρξει «συντριπτική ανταπόδοση» σε περίπτωση «άμεσης πρόκλησης» της Πιονγκγιάνγκ.

«Πρόκληση»

«Η συμπεριφορά αυτή της Βόρειας Κορέας είναι καθαρή πρόκληση, που παραβιάζει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που της απαγορεύουν τη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων», κατά συνέπεια «απευθύνουμε αυστηρή προειδοποίηση κι απαιτούμε η Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Οι πύραυλοι με στερεό καύσιμο γενικά μπορούν να κρύβονται ευκολότερα και να εκτοξεύονται ταχύτερα, ενώ οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να κάνουν ελιγμούς εν πτήσει προκειμένου να πλήττουν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Και οι δυο τεχνολογίες αυτές βρίσκονταν για καιρό στον κατάλογο των εξοπλισμών που απαιτούσε να αναπτυχθούν ο κ. Κιμ.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο βορειοκορεάτης ηγέτης επέβλεψε την εκτόξευση Hwasong-18, διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) με στερεό καύσιμο.

Γενικά η Πιονγκγιάνγκ προσπαθεί να αποκτήσει όπλα με υψηλότερη ακρίβεια και περισσότερες δυνατότητες να διαπεράσουν τις αντιπυραυλικές άμυνες, σύμφωνα με αναλυτές.

Η χθεσινή εκτόξευση ακολουθεί τα γυμνάσια του πυροβολικού με αληθινά πυρά τα οποία έκανε η Βόρεια Κορέα στις αρχές του μήνα στη δυτική ακτή της, κοντά σε νοτιοκορεατικά νησιά, ο πληθυσμός των οποίων κλήθηκε να σπεύσει σε καταφύγια.

Η σχέση ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Κορέα βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο κ. Κιμ διέταξε να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες του στρατού του για το ενδεχόμενο «πολέμου» που μπορεί «να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή». Κατήγγειλε την κατάσταση «μόνιμης και ανεξέλεγκτης κρίσης» στη χερσόνησο, επιρρίπτοντας την ευθύνη για αυτή στη Σεούλ και την Ουάσιγκτον, έπειτα από τα κοινά γυμνάσιά τους.

Η Πιονγκγιάνγκ κατάφερε στα τέλη της περασμένης χρονιάς να θέσει σε τροχιά κατασκοπευτικό δορυφόρο, αφού έλαβε —σύμφωνα με τη Σεούλ— τεχνολογική βοήθεια από τη Μόσχα, με αντάλλαγμα παραδόσεις πυρομαχικών προς χρήση στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, σύμμαχοι για δεκαετίες, προχώρησαν σε περαιτέρω σύσφιγξη της σχέσης μετά το ταξίδι του βορειοκορεάτη ηγέτη στη ρωσική Άπω Ανατολή τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου είχε συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα τη Ρωσία για συνομιλίες, μετέδωσε εξάλλου το KCNA.

Την περασμένη χρονιά, η Βόρεια Κορέα ενέγραψε στο Σύνταγμά της το καθεστώς πυρηνικής δύναμης που έχει αποκτήσει και δοκίμασε επανειλημμένα ICBM, αψηφώντας αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υιοθετήσει αρκετές αποφάσεις που απαιτούν η Πιονγκγιάνγκ να τερματίσει τα προγράμματά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων μετά την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας, το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

