Ισλανδία: Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια από τη λάβα του ηφαιστείου

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφθασε σήμερα στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Δεκάδες κάτοικοι, σύμφωνα με το BBC οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ' όπου είχαν απομακρυνθεί το Νοέμβριο επειδή υπήρχαν φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν πάλι επειγόντως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, μερικές ώρες αφότου άρχισε η έκρηξη.

Watch lava from volcanic eruption spill into Icelandic fishing town, setting evacuated houses on fire https://t.co/8VW7IzZtCj — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 14, 2024

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4 — President of Iceland (@PresidentISL) January 14, 2024

LIVE: Volcano erupts in southwest Iceland https://t.co/qFtKYehESd — Reuters (@Reuters) January 14, 2024

