Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια από τη λάβα του ηφαιστείου στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας - Βίντεο

Η λάβα χύθηκε στους δρόμους της πόλης και δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Γκρίνταβικ     

Ισλανδία: Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια από τη λάβα του ηφαιστείου

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφθασε σήμερα στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Δεκάδες κάτοικοι, σύμφωνα με το BBC οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ' όπου είχαν απομακρυνθεί το Νοέμβριο επειδή υπήρχαν φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν πάλι επειγόντως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, μερικές ώρες αφότου άρχισε η έκρηξη.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

