Στο χειρότερο σενάριο φαίνεται να εξελίσσεται η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία καθώς μία νέα ρωγμή έχει παρακάμψει τα εμπόδια για την προστασία της πόλης Γκρίνταβικ από τη λάβα με την πρωθυπουργό της χώρας να αποκαλεί την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

Η ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στο Γκρίνταβικ, την πόλη που είχε εκκενωθεί και πάλι τον Νοέμβριο. Η λάβα έφθασε χθες στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Η λάβα απείλησε ξανά την κοινότητα χθες, αλλά η πρωθυπουργός Katrín Jakobsdottir είπε ότι τα εμπόδια είχαν «πετύχει τον σκοπό τους» και κατεύθυναν μεγάλο μέρος της ροής μακριά.

Ωστόσο, η εμφάνιση μιας νέας ρωγμής «εντός της πόλης» παρέκαμψε τα εμπόδια και η λάβα έχει «ήδη φτάσει σε πολλά σπίτια».

«Προφανώς αυτό αλλάζει πραγματικά τον σχεδιασμό. Επειδή ανακοινώσαμε χθες ότι ανησυχούσαμε κυρίως για ρωγμές και ρήξεις κάτω από την πόλη, αλλά τώρα έχουμε μια ηφαιστειακή έκρηξη ακριβώς μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.»

Πρόκειται για τη χειρότερη έκρηξη της Ισλανδίας τα τελευταία 50 χρόνια.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ --από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι-- και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.