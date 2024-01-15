Κρεμλίνο: Οι συνομιλίες στο Νταβός για την Ουκρανία δεν θα έχουν αποτέλεσμα χωρίς τη Ρωσία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες στο Νταβός για τις ειρηνευτικές προτάσεις της Ουκρανίας δεν θα καταφέρουν τίποτα καθώς η Ρωσία δεν συμμετέχει σε αυτές.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Δύσης και της Μόσχας από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και βασικοί ηγέτες της Μέσης Ανατολής αναμένεται να συμμετάσχουν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, θέτοντας τις συζητήσεις για τερματισμό των πολέμων στη Γάζα και την Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας για την παγκόσμια ελίτ.

«Αυτές είναι απλά συζητήσεις για χάρη των συζητήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς για τις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Νταβός.

«Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να έχει στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για προφανείς λόγους –εμείς δεν συμμετέχουμε. Χωρίς τη συμμετοχή μας, οι όποιες συζητήσεις στερούνται κάθε προοπτικής αποτελέσματος».

Η Ρωσία, που ελέγχει κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, έχει απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι, γνωστό ως ‘ειρηνευτική φόρμουλα’, ως παράλογο καθώς στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

