Πέθανε η ελληνοϊταλίδα ηθοποιός Άννα Κανάκις

Πέθανε στη Ρώμη, σε ηλικία εξήντα ενός ετών, η ελληνοϊταλίδα ηθοποιός 'Αννα Κανάκις. Γεννημένη από Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, η Κανάκις ξεκίνησε την καριέρα της το 1977, όταν εξελέγη Μις Ιταλία. Στη συνέχεια, εργάσθηκε επί σειρά ετών ως μοντέλο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως ηθοποιός, έπαιξε σε περίπου τριάντα κινηματογραφικές ταινίες και σίριαλ της ιταλικής τηλεόρασης.

Για μια σύντομη περίοδο ασχολήθηκε και με την πολιτική ως υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων του κεντρώου κόμματος Udr, το οποίο είχε ιδρύσει ο Ιταλός πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Φραντσέσκο Κοσίγκα.

Η 'Αννα Κανάκις τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στη συγγραφή βιβλίων αντλώντας έμπνευση από τη ζωή ιστορικών προσώπων, όπως στην περίπτωση της «ερωμένης του Γκέμπελς», της Τσέχας ηθοποιού Λίντα Μπαάροβα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011.

Το 2004 παντρεύτηκε τον Μάρκο Μεράτι Φοσκαρίνι, απόγονο του Μάρκο Φοσκαρίνι, ενός εκ των τελευταίων δόγηδων της Βενετίας. Δεν ξεχνούσε ποτέ τις ελληνικές της ρίζες και αναφερόταν συχνά με αγάπη στη χώρα μας. Η κηδεία της ηθοποιού θα τελεσθεί στην ιταλική πρωτεύουσα την Πέμπτη.

