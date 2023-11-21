Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συμφωνία η οποία προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την κήρυξη προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της η οποία εκδόθηκε μετά την μαραθώνια συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε σε αδρές γραμμές (...) συμφωνία με βάση την οποία τουλάχιστον 50 πρόσωπα που απήχθησαν –γυναίκες και παιδιά– θα απελευθερωθούν σε τέσσερις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρξει παύση των μαχών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι μέρος του συμφωνηθέντος σχεδίου θα είναι οι επισκέψεις από τον Ερυθρό Σταυρό στους απαχθέντες που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί - συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας φαρμάκων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. «Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω το εξής: Είμαστε σε πόλεμο, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πόλεμο… μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας. Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, θα φέρουμε πίσω όλους τους απαχθέντες και τους αγνοούμενους και θα διασφαλίσουμε ότι στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα υπάρχει πλέον απειλή για το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, είπε ότι η συμφωνία αποτελεί το «πρώτο βήμα» για την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που κρατά ομήρους η Χαμάς, υπογραμμίζοντας ότι οι επιτυχίες της στρατιωτικής επιχείρησης έφεραν πιο κοντά την επίτευξη συμφωνίας.

Πριν την έναρξη του Συμβουλίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επαλαλάβει ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί μετά την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πετύχουμε ολοκληρωτική νίκη. Μέχρι να τους επιστρέψουμε όλους. Αυτό ειναι ιερό καθήκον για μας».

Νετανιάχου: «Η επιστροφή των ομήρων αποτελεί ιερή και υπέρτατη αποστολή μας»

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε «ιερή και υπέρτατη αποστολή» την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που έχουν συλληφθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί μια ιερή και υπέρτατη αποστολή - στην οποία έχω δεσμευτεί. Δεν θα απομακρυνθούμε από την αποστολή μας που είναι να τους επιστρέψουμε, και είναι δική μου ευθύνη καθώς και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου», είπε σε δηλώσεις του σήμερα, Τρίτη.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση αυτή αφότου ο ίδιος και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων τη Δευτέρα ενώ οργή των συγγενών των ομήρων για την καθυστέρηση της κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυξάνεται.

