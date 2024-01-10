Ισημερινός: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε βίαια επεισόδια αποδιδόμενα σε συμμορίες

Βίαια επεισόδια αποδιδόμενα σε συμμορίες οι οποίες διακινούν ναρκωτικά στον Ισημερινό, χώρα που κηρύχθηκε χθες Τρίτη σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» από τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο αστυνομικούς, σύμφωνα με τον ακόμη αρχικό απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη Γουαγιακίλ, το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας (νοτιοδυτικά), που έχει μετατραπεί σε προπύργιο κακοποιών, ανακοίνωσε αξιωματικός της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η αστυνομία ανέφερε εξάλλου μέσω X (του πρώην Twitter) ότι δυο άνδρες της «δολοφονήθηκαν» από «ένοπλους εγκληματίες» στη γειτονική πόλη Νοβόλ.

Εχθές, ο πρόεδρος της χώρας, Ντανιέλ Νομπόα, με νέο εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιοποίησε, ζήτησε την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, προκειμένου να εξουδερώσουν τις συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας που λυμαίνονται τις τελευταίες ημέρες τη χώρα.

Μάλιστα δημοσιοποίησε και κατάλογο με τα ονόματα περισσότερων από 20 συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

