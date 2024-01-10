Το Air Force Two, το αεροσκάφος που μετέφερε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, χρειάστηκε να εκτραπεί χθες Τρίτη κατά την επιστροφή του από την Ατλάντα στην Ουάσιγκτον εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της.

Ενώ επέστρεφε από την Τζόρτζια στην αμερικανική πρωτεύουσα το αεροσκάφος «εξετράπη στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες από την αεροπορική βάση Άντριους λόγω της κακοκαιρίας», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της κυρίας Χάρις, η Κίρστεν Άλεν, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε «διατμητικό άνεμο», σύμφωνα με πηγή ενημερωμένη για το συμβάν.

Ο συγκεκριμένος όρος της αεροπορίας αναφέρεται σε τοπικούς ανέμους που παρουσιάζουν απότομες και μεγάλες αλλαγές ταχύτητας και κατεύθυνσης σε μικρά χρονικά διαστήματα, κατά συνέπεια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην προσγείωση ή στην απογείωση αεροσκαφών.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ντάλες και η κυρία Χάρις βρίσκεται στο σπίτι της, καθησύχασε η ανακοίνωση της εκπροσώπου της.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ από χθες και τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.