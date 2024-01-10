Δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας απέτρεψαν «επίθεση» των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατέρριψαν συνολικά 21 drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας που εκτόξευσαν χθες Τρίτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές στις επιχειρήσεις αναχαίτισης της «περίπλοκης» επίθεσης αυτής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για την 26η επίθεση που εξαπολύθηκε από τους σιίτες αντάρτες εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα από τη 19η Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

