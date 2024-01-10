Κλείνουν μέχρι νεοτέρας η πρεσβεία και τα προξενεία της Κίνας στον Ισημερινό

Η πρεσβεία και τα γενικά προξενεία της Κίνας στον Ισημερινό θα κλείσουν προσωρινά από σήμερα 10η Ιανουαρίου και μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η κινεζική διπλωματία.

Χθες Τρίτη ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» κι απαίτησε την «εξουδετέρωση» από τον στρατό και την αστυνομία είκοσι και πλέον συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, εν μέσω κρίσης ασφαλείας άνευ προηγουμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.