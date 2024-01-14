Απελευθερώθηκαν οι 178 σωφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι ήταν όμηροι κρατουμένων που εξεγέρθηκαν σε φυλακές του Ισημερινού, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) η υπηρεσία διαχείρισης σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI).

Πρόκειται για 158 δεσμοφύλακες και 20 διοικητικούς υπαλλήλους που αιχμαλωτίστηκαν από κρατούμενους σε επτά φυλακές του Ισημερινού, εν μέσω έξαρσης της βίας σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας «επενέβησαν» για να καταστείλουν τις εξεγέρσεις στις φυλακές, σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η ανακοίνωση της απόδρασης στις 7 Ιανουαρίου από τις φυλακές της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) του διαβόητου αρχηγού της συμμορίας Los Choneros Χοσέ Αδόλφο Μασίας Βιγιαμάρ, γνωστού με το προσωνύμιο «Φίτο», πυροδότησε αλυσιδωτές εξεγέρσεις κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίες κλιμακώθηκαν με επιθέσεις συμμοριών εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο νέος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έδωσε εντολή στον στρατό να εξουδετερώσει τις εγκληματικές συμμορίες, τις οποίες αποκάλεσε «τρομοκρατικές ομάδες».

Περισσότεροι από 22.400 στρατιώτες κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την καταστολή των εξεγέρσεων στις φυλακές και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Μετά τον πανικό που σκόρπισε η εισβολή ενόπλων στο πλατό τηλεοπτικού σταθμού στη Γουαγιακίλ, η οποία απαθανατίστηκε σε ζωντανή μετάδοση, οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων του Ισημερινού προσπαθούν να επιστρέψουν σταδιακά στην κανονικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

