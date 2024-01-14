Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το Σάο Πάουλο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η πυροσβεστική υπηρεσία της βραζιλιάνικης πολιτείας.

Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Ζουκιτίμπα, στα περίχωρα της μεγαλούπολης. Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας 48χρονος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι του εξαιτίας κατολίσθησης στην περιοχή Σάο Μπερνάρντο ντο Κάμπο.

Σωστικά συνεργεία διεξάγουν έρευνα στο Σάο Πάουλο για τον εντοπισμό ενός κατοίκου στη συνοικία Παρελέιρος (νότια), ο οποίος δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στο Σάο Πάουλο έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

