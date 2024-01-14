Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και απαιτώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, όμως, επέκριναν την υποστήριξη των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ισραήλ.

Με σημαίες και παλαιστινιακά μαντίλια, χιλιάδες διαδηλωτές – στη συντριπτική πλειονότητά τους νέοι – συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας την παραμονή της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας.

«Άμεση κατάπαυση του πυρός» ζητούσαν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει, σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία».

Σε μια εξέδρα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας που πλέον ζουν σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν και το Τέξας, εξιστόρησαν τη μοίρα αγαπημένων τους προσώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ προέτρεψαν την κυβέρνηση Μπάιντεν να σταματήσει τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα μπορούσε εύκολα να σταματήσει αυτήν την παραφροσύνη», ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ένας εξ αυτών.

Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η έβδομη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Έπειτα από την ανάπαυλα των εορτών, χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν χθες Σάββατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βρετανίας – όπως και άλλων τριάντα χωρών ανά τον κόσμο.

Στην πορεία συμμετείχαν διαδηλωτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να βομβαρδίζετε τα παιδιά στη Γάζα» και είχαν ζωγραφισμένα κλαδιά ελιάς, ενώ ανέμιζαν σημαίες της ειρήνης και της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές προέτρεψαν την κυβέρνηση Σούνακ «να σταματήσει να χρηματοδοτεί τη γενοκτονία», ορισμένοι δήλωναν πως αισθάνονται «ντροπή» που είναι Βρετανοί.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις ότι η διεθνής κοινότητα μένει άπραγη… Ελπίζω ότι στο μέλλον η κυβέρνησή μας θα υπερασπιστεί το δίκιο και θα αντιταχθεί στη δολοφονία αθώων παιδιών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ντίπες Κόταρ, ένας 37χρονος οδοντίατρος που πήγε στην πορεία μαζί με τη σύντροφό του και τη δίχρονη κόρη τους.

«Θέλουμε να δείξουμε στον παλαιστινιακό λαό ότι είμαστε στο πλευρό του και να εναντιωθούμε στην κυβέρνησή μας», είπε στο AFP η Μαλίχα Άχμεντ, μια 27χρονη υγειονομική υπάλληλος.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους.

Από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί έκτοτε 23.843 άνθρωποι και περισσότεροι από 60.300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

