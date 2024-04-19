Μπέρμποκ: Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η Κίνα θέλει στενότερες σχέσεις με Ρωσία

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε σήμερα ότι η Γερμανία δεν μπορεί να δεχθεί το ότι η Κίνα επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία.

«Εάν η Κίνα επιδιώκει ανοιχτά μια ολοένα και πιο στενή συνεργασία με την Ρωσία, η οποία διεξάγει έναν παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία… δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό», δήλωσε η Μπέρμποκ μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους της της G7 στο Κάπρι στην Ιταλία.

«Καλούμε την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της στον Πούτιν» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

