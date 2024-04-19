Περισσότεροι από 34.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεπέρασε τους 34.000 ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου.

Το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των νεκρών να αυξηθεί στους 34.012, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του υπουργείου, που έκανε επίσης λόγο για 76.833 τραυματίες σε έξι και πλέον μήνες πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.