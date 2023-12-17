Ιρλανδία: Ο πρωθυπουργός καταδικάζει εμπρησμό που φέρεται να έγινε σε ξενοδοχείο

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ καταδίκασε σήμερα τον "εμπρησμό" που φέρεται να έγινε σε ξενοδοχείο που επρόκειτο να δεχθεί αιτούντες άσυλο κοντά στο Γκάλγουεϊ, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει "καμιά δικαιολογία για τη βία".

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 23.35 στο ξενοδοχείο Ross Lake House στο Ρόσκαχιλ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, στη δυτική Ιρλανδία.

Η αστυνομία, που άρχισε τη διενέργεια έρευνας, έκανε λόγο για "εγκληματικό περιστατικό".

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, εκτός χρήσης εδώ και χρόνια, επρόκειτο να φιλοξενήσει σχεδόν 70 αιτούντες άσυλο μέσα στις επόμενες ημέρες. Διαδηλωτές που αντιτίθενταν στο άνοιγμα του ξενοδοχείου είχαν ήδη αποκλείσει την είσοδό του το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να διαμαρτυρηθούν.

"Ανησυχώ βαθύτατα (...) από αυτές τις ζημιές που φέρεται να προκλήθηκαν από εγκληματικές ενέργειες σε μια σειρά ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία προορίζονταν να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους που ζητούν διεθνή προστασία, εκ των οποίων και στην κομητεία Γκάλγουεϊ τη χθεσινή νύχτα", δήλωσε ο Λίο Βαράντκαρ σε ανακοίνωση. "Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία, τον εμπρησμό ή τον βανδαλισμό στη Δημοκρατία μας. Ποτέ".

Ο Ιρλανδός υπουργός Ενσωμάτωσης Ρόντερικ Ο' Γκόρμαν αποκάλεσε το περιστατικό "βαθιά ανησυχητικό". "Οι πολιτικοί αξιωματούχοι από όλες τις παρατάξεις θα πρέπει να καταδικάσουν αυτή την επαίσχυντη ενέργεια και τις δηλώσεις που προκαλούν φόβο, οι οποίες την υποκίνησαν", τόνισε.

Ο γενικός διευθυντής της ΜΚΟ Irish Refugee Council, Νικ Χέντερσον, ζήτησε τη διενέργεια "ενδελεχούς έρευνας", εκτιμώντας ότι υπάρχει πλέον "ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο εμπρησμών" σε χώρους υποδοχής αιτούντων άσυλο και προσφύγων.

Η στέγασή τους έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στην Ιρλανδία. Η χώρα αυτή των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων έχει δεχθεί 101.200 ανθρώπους στο έδαφός της από την Ουκρανία, εκ των οποίων οι 74.500 φιλοξενούνται σε κρατικές δομές.

Η έλλειψη προσιτής στέγης και η κρίση του κόστους διαβίωσης έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκεια κατά των νεοαφιχθέντων.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η πόλη του Δουβλίνου συγκλονίστηκε από πρωτοφανείς ταραχές, τις οποίες οι αρχές απέδωσαν σε ακροδεξιούς ταραξίες, μετά μια επίθεση με μαχαίρι στην οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε συγκεκριμένα τη διάδοση φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες του διαδικτύου να ισχυρίζονται ότι ο δράστης ήταν "παράτυπος μετανάστης" ή "Αλγερινός πολίτης".

Η Ιρλανδία, η οποία είχε ήδη εκφράσει τη δυσκολία της να προσφέρει στέγη σε όλους τους αιτούντες άσυλο για τον χειμώνα, ανακοίνωσε την Τρίτη τη μείωση της υποστήριξής της προς τους Ουκρανούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

