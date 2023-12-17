Το Ισραήλ ανακοινώνει ότι ανακάλυψε «το μεγαλύτερο τούνελ» κάτω από Λωρίδα Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ανακάλυψε στη διάρκεια της επίθεσής του "τη μεγαλύτερη σήραγγα" που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Χαμάς κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και η οποία εκβάλλει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έδαφός του.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που έλαβε άδεια να μεταβεί στο σημείο διαπίστωσε πως οι διαστάσεις της είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα σε αυτήν μικρά οχήματα.

"Αυτό το μαζικό δίκτυο σηράγγων, που χωρίζεται σε πολλές διακλαδώσεις, εκτείνεται για περισσότερα από τέσσερα χιλιόμετρα και φθάνει μόλις 400 μέτρα από το σημείο διέλευσης Ερέζ" ανάμεσα στο Ισραήλ και το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις λένε πως κόστισε εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του διήρκεσε χρόνια υπό τη διεύθυνση του Μοχάμεντ Σινουάρ, αδελφού του Γιαχία Σινουάρ, επικεφαλής της Χαμάς που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Η σήραγγα διαθέτει ένα σύστημα σωληνώσεων, ηλεκτρισμό, εξαερισμό, υπονόμους, δίκτυα επικοινωνίας και σιδηροδρομικές γραμμές. Το έδαφός της είναι από πηλό και οι τοίχοι της από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτός από το άνοιγμά της, όπου ενισχύεται από έναν μεταλλικό κύλινδρο διαμέτρου περίπου ενάμισι εκατοστού.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ανακάλυψε μεγάλο αριθμό όπλων έτοιμων για χρήση σε περίπτωση επίθεσης από τη Χαμάς.

"Η Χαμάς επένδυσε σταθερά και σκόπιμα τεράστια χρηματικά ποσά και πόρους σε τρομοκρατικές σήραγγες που έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ και στους κατοίκους του", δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

"Αυτό το στρατηγικό δίκτυο σηράγγων επίθεσης (...) κατασκευάστηκε επί τούτου κοντά σε ένα σημείο διέλευσης που σκοπός του ήταν να επιτρέψει στους κατοίκους της Γαζας να μεταβαίνουν στο Ισραήλ για να εργαστούν και να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα", πρόσθεσε.

"Για τη Χαμάς, η επίθεση στον λαό του Ισραήλ εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα σε σχέση με την υποστήριξη που δίνεται στον λαό της Γάζας", εκτίμησε.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1.140 ανθρώπων σύμφωνα με το Ισραήλ το οποίο ορκίστηκε αμέσως να "εξαλείψει" την ένοπλη οργάνωση και εξαπέλυσε επίθεση στο παλαιστινιακό έδαφος προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 18.800 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης της Χαμάς.

Το επονομαζόμενο από τον ισραηλινό στρατό "μετρό της Γάζας", ένα δαιδαλώδες δίκτυο στοών, εξυπηρετούσε αρχικά για να παρακαμφθεί ο αποκλεισμός που επέβαλε το Ισραήλ αφότου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στην περιοχή αυτή το 2007.

Εκατοντάδες στοές κατασκευάστηκαν κάτω από τα σύνορα με το αιγυπτιακό Σινά για την κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων, όπλων και πυρομαχικών ανάμεσα στη Γάζα και τον έξω κόσμο.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου της αμερικανικής στρατιωτικής ακαδημίας Γουέστ Πόιντ κάνει λόγο για 1.300 στοές σε μια έκταση 500 χιλιομέτρων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στις αρχές Δεκεμβρίου πως ανακάλυψε περισσότερα από 800 φρεάτια που οδηγούσαν σε σήραγγες, 500 από τα οποία είχαν καταστραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.