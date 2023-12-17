Βρυξέλλες: 27.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Περίπου 27.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν πορεία το απόγευμα της Κυριακής στις Βρυξέλλες ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, καλούν τη βελγική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το Ισραήλ να προχωρήσει σε «άμεση και μόνιμη» κατάπαυση του πυρός.

Η πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό ήταν πρωτοβουλία πολλών ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

In #Brussels zijn op dit moment duizenden mensen op straat om een staakt-het-vuren en het einde van de Israëlische militaire bezetting te eisen. pic.twitter.com/aHZyaG7DeS — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) December 17, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

