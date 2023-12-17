Λογαριασμός
Βρυξέλλες: 27.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα- Δείτε βίντεο

Οι διαδηλωτές, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, καλούν τη βελγική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το Ισραήλ να προχωρήσει σε «άμεση και μόνιμη» κατάπαυση του πυρός.

Περίπου 27.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν πορεία το απόγευμα της Κυριακής στις Βρυξέλλες ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό ήταν πρωτοβουλία πολλών ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρυξέλλες διαμαρτυρία
