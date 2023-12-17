Σερβία-Εκλογές: Στο 42% η προσέλευση στις κάλπες

Η ψηφοφορία για τις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές στη Σερβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 8 το βράδυ θα κλείσουν οι κάλπες και θα αρχίσει η καταμέτρηση. Μέχρι τις 4:00 η ώρα το μεσημέρι η προσέλευση ανήλθε στο 42,1% -- στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τις προηγούμενες εκλογές πριν από ενάμισι χρόνο.

Η σερβική ΜΚΟ CRTA, η οποία καλύπτει περισσότερα από 2.000 εκλογικά τμήματα, κατήγγειλε ότι από νωρίς σήμερα το πρωί φτάνουν λεωφορεία με ψηφοφόρους από την Βοσνία για να ψηφίσουν στον δήμο του Βελιγραδίου. Εκτιμάται ότι πρόκειται για προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσματος στην πρωτεύουσα, όπου η αντιπολίτευση έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Παρατηρητές της CRTA δέχτηκαν επίθεση σε χωριό της Βοϊβοντίνας από κουκουλοφόρους οι οποίοι κατέστρεψαν το αυτοκίνητο τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες συνελήφθησαν.

Οι δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές δείχνουν ότι το Προοδευτικό κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα κερδίσει τις εκλογές με ποσοστό κοντά στο 40%. Δεν θα έχει αυτοδυναμία αλλά πιθανότατα θα συνεργαστεί με τους σοσιαλιστές και θα σχηματίσει κυβέρνηση όπως συμβαίνει από το 2012 μέχρι σήμερα.

Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων πιθανότατα θα λάβει ποσοστό γύρω στο 26%.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στα εθνικιστικά, φιλορωσικά κόμματα 13%.

Ενδιαφέρον θα έχει η αναμέτρηση στο Βελιγράδι. Νίκη περιμένει η αντιπολίτευση αλλά η εκλογή δημάρχου θα εξαρτηθεί από τις μετεκλογικές διεργασίες μεταξύ των κομμάτων.

Οι σημερινές βουλευτικές εκλογές θεωρούνται σημαντικές διότι η επόμενη κυβέρνηση θα διαχειριστεί το ζήτημα του Κοσόβου και θα κληθεί να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου και Πρίστινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.