Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε τρία φερόμενα ως μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, όπως και οκτώ "συνεργούς" τους, κοντά στην Τεχεράνη, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης του Ιράν.

«Η αστυνομία της επαρχίας Αλμπόρζ συνέλαβε τρία μέλη του Ισλαμικού Κράτους που σχεδίαζαν να διαπράξουν επίθεση αυτοκτονίας κατά τον εορτασμό του τέλους του Ραμαζανιού», μετέδωσε το Irna.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρίνισε την υπηκοότητα των συλληφθέντων ούτε πότε συνελήφθησαν. Ωστόσο υπογράμμισε ότι ο ένας από αυτούς είναι ο «Μοχαμάντ Ζακέρ, σημαντικό μέλος της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης».

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης «οκτώ συνεργούς των τρομοκρατών», πρόσθεσε το Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, 10 μέλη των ιρανικών δυνάμεων της τάξης και 18 επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις που διέπραξε άλλη τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σήμερα το Irna μετέδωσε ότι ο αριθμός των "μαρτύρων" που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις αυτές αυξήθηκε σε 15, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Τον Ιανουάριο, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για δύο βομβιστικές επιθέσεις στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 90 ανθρώπους σε επιμνημόσυνη τελετή. Πρόκειται για την πιο φονική επίθεση στη χώρα από το 1978.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

