Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού και προετοιμάζονται για πιθανή επίθεση από το Ιράν σε ισραηλινά ή αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, σε απάντηση για το πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Συρία, που αποδίδεται στο Ισραήλ, δήλωσε χθες, Παρασκευή, Αμερικανός αξιωματούχος.

«Βρισκόμαστε σίγουρα σε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης», σημείωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του CNN, σύμφωνα με τις οποίες μια επίθεση θα μπορούσε να σημειωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, από το πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν επτά Ιρανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο υψηλόβαθμος διοικητής της Δύναμής τους Αλ Κουντς, ο Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του "να δώσει μια αποφασιστική απάντηση" στο πλήγμα αυτό, για το οποίο κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ευθύνεται γι'αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συζήτησε για την απειλή από το Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Πέμπτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. "Οι ομάδες μας βρίσκονται σε τακτική και συνεχή επαφή έκτοτε.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως την άμυνα του Ισραήλ κατά των απειλών από το Ιράν", δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

