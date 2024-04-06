Το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας, στην ανατολική ακτή της Σικελίας, άρχισε χθες να δείχνει ξανά σημάδια έντονης δραστηριότητας, «ξεφυσώντας» στον ουρανό εντυπωσιακά δαχτυλίδια καπνού.
The Italian volcano Etna has started erupting smoke rings
This phenomenon is rare, as smoke rings are formed only with a specific crater shape and geometry. pic.twitter.com/ndo94Z1LJE— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2024
Τα δαχτυλίδια είχαν αρκετά μέτρα διάμετρο και έγιναν ορατά από μακριά.
Το εντυπωσιακό φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο από την επιστημονική κοινότητα, για το πώς σχηματίζονται αυτά τα δαχτυλίδια καπνού…
Το φαινόμενο είναι σπάνιο, καθώς οι δακτύλιοι καπνού σχηματίζονται μόνο με συγκεκριμένο σχήμα και γεωμετρία κρατήρα.
