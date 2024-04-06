Το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας, στην ανατολική ακτή της Σικελίας, άρχισε χθες να δείχνει ξανά σημάδια έντονης δραστηριότητας, «ξεφυσώντας» στον ουρανό εντυπωσιακά δαχτυλίδια καπνού.

The Italian volcano Etna has started erupting smoke rings



This phenomenon is rare, as smoke rings are formed only with a specific crater shape and geometry. pic.twitter.com/ndo94Z1LJE April 5, 2024

Τα δαχτυλίδια είχαν αρκετά μέτρα διάμετρο και έγιναν ορατά από μακριά.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο από την επιστημονική κοινότητα, για το πώς σχηματίζονται αυτά τα δαχτυλίδια καπνού…

Το φαινόμενο είναι σπάνιο, καθώς οι δακτύλιοι καπνού σχηματίζονται μόνο με συγκεκριμένο σχήμα και γεωμετρία κρατήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.