H Αίτνα βγάζει δαχτυλίδια καπνού – Εντυπωσιακά βίντεο, φωτογραφίες 

Το εντυπωσιακό φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο από την επιστημονική κοινότητα, για το πώς σχηματίζονται αυτά τα δαχτυλίδια καπνού

Αίτνα

Το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας, στην ανατολική ακτή της Σικελίας, άρχισε χθες να δείχνει ξανά σημάδια έντονης δραστηριότητας, «ξεφυσώντας» στον ουρανό εντυπωσιακά δαχτυλίδια καπνού

Τα δαχτυλίδια είχαν αρκετά μέτρα διάμετρο και έγιναν ορατά από μακριά. 

smoke

Το εντυπωσιακό φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο από την επιστημονική κοινότητα, για το πώς σχηματίζονται αυτά τα δαχτυλίδια καπνού…

Το φαινόμενο είναι σπάνιο, καθώς οι δακτύλιοι καπνού σχηματίζονται μόνο με συγκεκριμένο σχήμα και γεωμετρία κρατήρα.

