Οι πληροφορίες που παρείχε το Ισραήλ για τον θάνατο Αυστραλής εργαζόμενης στην ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen (WCK) σε πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας είναι "ανεπαρκείς", δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ και σημείωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση θα διορίσει ειδικό σύμβουλο για να συνεργαστεί με το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί "πλήρης εμπιστοσύνη" στις έρευνες για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ύστερα από επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές, η Αυστραλία «δήλωσε σαφώς ότι λάβαμε πληροφορίες που είναι ανεπαρκείς για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας», σημείωσε η Γουόνγκ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μετά τον θάνατο της Λαλζαούμι Φράνκομ, της Αυστραλής εργαζόμενης στην ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία σκοτώθηκε τη Δευτέρα μαζί με άλλους έξι εργαζόμενους της WCK σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση θα διορίσει ειδικό σύμβουλο, με τον οποίο ζητήσαμε από τους Ισραηλινούς να συνεργαστούν, ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε για την καταλληλότητα της διαδικασίας», σημείωσε η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών.

«Θέλουμε να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη διαφάνεια και την λογοδοσία οποιασδήποτε έρευνας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να το επιτύχουμε αυτό», πρόσθεσε η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας.

Ο Ισραηλινός στρατός απέπεμψε χθες δύο αξιωματικούς και επέπληξε επισήμως υψηλόβαθμους διοικητές του αφού έρευνά του για τη φονική αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στους επτά εργαζόμενους στην WCK εντόπισε σοβαρά σφάλματα και παραβιάσεις στη διαδικασία.

Η Γουόνγκ χαρακτήρισε τις αποπομπές αυτές ως "απαραίτητα πρώτα βήματα", αλλά σημείωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε στο Ισραήλ, σε επιστολή που απέστειλε στη διάρκεια της νύχτας, ότι «οι πρώτες απαντήσεις υποδηλώνουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εκτιμήσει τη σοβαρότητα του θανάτου επτά εργαζομένων σε ανθρωπιστική οργάνωση».

«Αυτό δεν μπορεί να παραμεριστεί», τόνισε η Γουόνγκ, προσθέτοντας ότι αναμένει πως θα διαφυλαχθούν όλα τα στοιχεία των ερευνών.

«Περιμένουμε ότι όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατό της (της Λαλζαούμι Φράνκομ) και των συναδέλφων της στην World Central Kitchen που χάθηκαν μαζί της θα λογοδοτήσουν», συνέχισε η Γουόνγκ και σημείωσε: «Πιστεύουμε ότι οι θάνατοι αυτοί είναι εντελώς αδικαιολόγητοι και ότι χρειάζεται σαφής δράση για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι τέτοιου είδους τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν».

Η Φράνκομ ήταν πεπειραμένη στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Είχε εργαστεί στο Μαρόκο μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2023, στις Μπαχάμες μετά τον κυκλώνα Ντόριαν το 2019 και στην χώρα της, τέλη του 2019 με αρχές του 2020, στη διάρκεια των πυρκαγιών που προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή στην Αυστραλία.

