Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές.

Σκότωσε με μαχαίρι έναν γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν Βρετανό τουρίστα – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". One dead and two injured. pic.twitter.com/puhYBn5Kwj — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 2, 2023

Ο δράστης της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές, αφού είχε καταδικαστεί το 2016 σε τετραετή φυλάκιση επειδή σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση, αποκάλυψε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επαφές με τον ισλαμιστή εξτρεμιστή Abdoullakh Anzorov, ο οποίος αποκεφάλισε τον Γάλλο καθηγητή Samuel Paty το 2020, επειδή έδειξε σκίτσα του Μωάμεθ στην τάξη του.

BREAKING:



Arman Rajabpour-Miyandoab, who killed 1 & 2 people in a stabbing attack in Paris tonight had earlier been in contact with Abdoullakh Anzorov



Anzorov is the Islamist terrorist who beheaded the French teacher Samuel Paty for showing Muhammad cartoons in class in 2020. pic.twitter.com/9zNjrTQhHA — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2023

«Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία θα ρίξει φως στο θέμα, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα του γαλλικού λαού» ανάρτησε στο τουίτερ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.



Mes plus sincères remerciements aux forces de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2023

«Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», διεμήνυσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν. «Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Το Παρίσι θρηνεί έπειτα από αυτήν την αποτρόπαιη επίθεση», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας Κλεμάν Μπον, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από ανάλογες επιθέσεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον Μάιο του 2018 ένας Γαλλορώσος, γεννημένος στην Τσετσενία, σκότωσε με κουζινομάχαιρο έναν περαστικό και τραυμάτισε άλλους τέσσερις προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Τον Φεβρουάριο του 2017 ένας Αιγύπτιος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον στρατιωτών κοντά στο Μουσείο του Λούβρου, φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ τον Ιούνιο του 2021 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 ετών.

Η χθεσινή επίθεση σε κεντρικό σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας σημειώθηκε λιγότερο από οκτώ μήνες προτού το Παρίσι φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εγείρει ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια της διοργάνωσης. Ο

ι αρχές του Παρισιού σχεδιάζουν μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης στον ποταμό Σηκουάνα, η οποία αναμένεται να προσελκύσει έως και 600.000 θεατές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.