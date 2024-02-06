Η γηραιότερη γυναίκα του Ιράν πέθανε σε ηλικία 125 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτότητάς της που μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, χωρίς ωστόσο το ρεκόρ της ηλικίας της να έχει αναγνωριστεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Γεννημένη στις 23 Σεπτεμβρίου 1898, η Μασουμέχ Σανεϊ Τορογκί πέθανε χθες στο Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε η τηλεόραση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της ταυτότητάς της.

Με βάση αυτά τα στοιχεία η Τορογκί πέθανε σε μεγαλύτερη ηλικία από εκείνη της Γαλλίδας Ζαν Καλμάν, η οποία θεωρείται το μακροβιότερο επιβεβαιωμένα πρόσωπο στην ιστορία, όταν πέθανε σε ηλικία 122 ετών το 1997.

Στο Ιράν, το κράτος άρχισε να εκδίδει οικογενειακά μητρώα το 1918, 20 χρόνια μετά την εικαζόμενη γέννηση της Τορογκί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει το 2020 τον θάνατο ενός Ιρανού Κούρδου σε ηλικία 138 ετών σύμφωνα με τα έγγραφα ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή είναι αυτή τη στιγμή η Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας Μορέρα, η οποία θα γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της στις 4 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.