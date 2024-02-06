Λογαριασμός
Υεμένη: Για κλιμάκωση αν δεν σταματήσει η επίθεση στη Γάζα, διαμηνύει ο ηγέτης των Χούθι

Οι Χούθι που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις σε εμπορικά πλοία με drones και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα

Υεμένη: Για κλιμάκωση αν δεν σταματήσει η επίθεση στη Γάζα, λέει ο ηγέτης Χούθι

Ο ηγέτης των Χούθι της Υεμένης, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, δήλωσε σήμερα ότι το σιιτικό κίνημα «θα κλιμακώσει περαιτέρω» τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία αν η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα δεν σταματήσει.

Οι Χούθι που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις σε εμπορικά πλοία με drones και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αυτό που περιγράφουν ως πράξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

