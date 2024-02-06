Δύο και πλέον μήνες αφότου αφέθηκε ελεύθερη από τη Γάζα, η εννιάχρονη Έμιλι Χαντ δεν μιλά πλέον τρομοκρατημένη με ψιθύρους. Αλλά η μικρή Ισραηλινοϊρλανδή, από τους νεότερους σε ηλικία ομήρους της Χαμάς, συνεχίζει να αρνείται να χρησιμοποιήσει τις λέξεις που δηλώνουν αυτούς που την κρατούσαν αιχμάλωτη ή τον παλαιστινιακό θύλακα όπου βρισκόταν.

Στο προσωρινή κατοικία που μοιράζεται με τον πατέρα της Τομ, σε έναν λευκό πίνακα καταγράφεται το λεξιλόγιο της δοκιμασίας: τα φαγητά που δεν της αρέσουν πλέον αντιστοιχούν στις αναμνήσεις που η εννιάχρονη θέλει να ξεχάσει.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι «το κουτί». Οι τρομοκράτες είναι «ελιές». Κάποιος που απήχθη είναι «τυρί», κάποιος που δολοφονήθηκε είναι «τυρί κότατζ». Το αίμα είναι το «καρπούζι».

Ο Τομ είπε ότι η Έμιλι κοιμάται στο δωμάτιό του, καθώς βλέπει εφιάλτες, όπου ονειρεύεται ότι δραπετεύει από το διαμέρισμα στη Γάζα όπου κρατείτο για επτά εβδομάδες και ότι προσπαθεί να τρέξει φοβισμένη στα χωράφια για να επιστρέψει στο χωριό της στα σύνορα.

Η κοινότητα εκείνη, το κιμπούτς Μπεερί, έχασε το ένα δέκατο των κατοίκων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από Παλαιστίνιους ενόπλους, υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Έχοντας χωριστεί από τον Τομ, η Έμιλι δεν είχε τρόπο να γνωρίζει ότι ο πατέρας της είχε επιβιώσει, σώος και αβλαβής. Βλέποντας πτώματα στο κιμπούτς ενώ τη μετέφεραν στη Γάζα, αναρωτιόταν εάν εκείνος ήταν μεταξύ αυτών ή εάν τον είχαν επίσης πάρει ως όμηρο και τον κρατούσαν κάπου αλλού, σε απομόνωση.

Όταν επανενώθηκαν στην ανακωχή στα τέλη Νοεμβρίου, ο Τομ είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Kan ότι τα συναισθήματα αυτοαμφισβήτησης και ενοχής «διαλύθηκαν» στη στιγμή, μόλις η Έμιλι τον κοίταξε με ανακούφιση και είπε: «Νόμιζα ότι ήσουν νεκρός. Νόμιζα ότι σε είχαν απαγάγει».

Στην αρχή, μετά βίας ακουγόταν η φωνή της, είπε ο Τομ, καθώς ο άνδρας που την κρατούσε την είχε απειλήσει με μαχαίρι να παραμείνει σιωπηλή.

Παρόλο που η φωνή της έγινε και πάλι κανονική, η ίδια ακολουθεί τον Τομ σε όλο το σπίτι και θέλει εκείνος να παραμένει σαν φρουρός έξω από το μπάνιο όταν εκείνη κάνει ντους, είπε ο πατέρας. Κατά την συνέντευξη στον σταθμό Kan, το κορίτσι έπαιζε στο σπίτι με ένα σκύλο ή έκανε πατίνια.

«Η Έμιλι ανέρρωσε απίστευτα γρήγορα… η ανθεκτικότητα των παιδιών», είπε ο Τομ. «Αμέσως ωρίμασε, σίγουρα. Και το έχω ακούσει αυτό που πολλούς άλλους γονείς».

Στο πρώτο σοκ της 7ης Οκτωβρίου, ο Τομ έλαβε μια λανθασμένη αναφορά ότι η Έμιλι είχε σκοτωθεί, χωρίς να είναι γνωστό πού βρισκόταν η σορός της. Στη συνέχεια έγινε επίσημα γνωστό ότι το κορίτσι ήταν μεταξύ των ομήρων. Η πρώην σύζυγός του, η Ναρκίς, που βοήθησε στην ανατροφή της Έμιλι μετά τον θάνατο της φυσικής μητέρας του κοριτσιού λόγω ασθένειας, σκοτώθηκε από πυρά της Χαμάς.

«Για τους υπόλοιπους από εμάς, (η συναισθηματική ανάρρωση) είναι πολύ πιο αργή», δήλωσε ο Τομ. «Είμαι ΟΚ, γιατί έχω έναν σκοπό».

Το Ισραήλ λέει ότι 132 από τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, με την τύχη τους να κρέμεται από μία κλωστή καθώς μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ακόμα συμφωνία απελευθέρωσης. Μεταξύ των όρων που ετέθησαν στο παρελθόν από τη Χαμάς για την απελευθέρωση όλων αυτών των ανθρώπων είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, αντί να υπάρξει μια ακόμα εκεχειρία, και το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους, που κρατούνται στις φυλακές του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι περίπου 30 από τους ομήρους έχουν πεθάνει στην αιχμαλωσία. Συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του ενώ μιλά στον σταθμό Kan, ο Τομ παρότρυνε τους άλλους συγγενείς που βασανίζονται από την ανησυχία «να μείνουν δυνατοί, να μείνουν θετικοί».

«Το ξέρω είναι πολύ, πολύ σκληρό, αλλά αυτό είναι η απόδειξη ότι είναι δυνατό», είπε. «Είχα χάσει κάθε ελπίδα και πραγματικά, μπορεί να συμβεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

