Δεν ισχύει η προεδρική ασυλία του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου

Δεν αναγνωρίζεται η προεδρική ασυλία του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ με απόφαση - «βόμβα» που έλαβε σήμερα αμερικανικό δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, στον πρώην αμερικανό πρόεδρο μπορεί να ασκηθεί κανονικά δίωξη για φερόμενα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του με σκοπό να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών το 2020, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα Τρίτη το ομοσπονδιακό εφετείο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα στη βασική του υπεράσπιση στην υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου. Η απόφαση αυτή από το εφετείο έρχεται αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να αποφανθεί για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προεδρική ασυλία παραπέμποντας το θέμα στο Εφετείο μετά από αίτημα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ.

Ο πρώην πρόεδρος είχε υποστηρίξει τότε ότι τα όσα του είχε καταλογίσει ο Τζακ Σμιθ ήταν μέρος των επίσημων καθηκόντων του ως πρόεδρος των ΗΠΑ και ως εκ τούτου προστατεύεται από ποινική ευθύνη.

«Για τους σκοπούς αυτής της ποινικής υπόθεσης, ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ έγινε πολίτης Τραμπ, με όλες τις υπερασπίσεις οποιουδήποτε άλλου κατηγορούμενου. Αλλά οποιαδήποτε εκτελεστική ασυλία μπορεί να τον προστάτευε όσο υπηρετούσε ως Πρόεδρος δεν τον προστατεύει πλέον από αυτή τη δίωξη», ανέφερε το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

