Πέθανε σε ηλικία 111 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ιταλία - «Πίστευε ότι ήταν αθάνατος» - Βίντεο

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 111 ετών και 133 ημερών ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ιταλία. Πρόκειται για τον Τρίπολι Τζιανίνι, τον δεύτερο γηραιότερο άνθρωπο στην Ευρώπη, μετά τον Γάλλο Αντρέ Λουντβίχ, ο οποίος είναι 75 ημέρες μεγαλύτερος.

Ο υπέργηρος Ιταλός γνωστός ως «Tripolino», πέθανε στο σπίτι του κοντά στο Λιβόρνο της Τοσκάνης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έχοντας κλείσει τα 111.

Ο ίδιος μάλιστα, δήλωνε πως τα μυστικά της μακροζωίας του ήταν τα ελαφριά γεύματα, το ότι δεν είχε πολύ άγχος και το ότι δεν κάπνιζε.

Ο Τζιανίνι γεννήθηκε το 1912 και έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και δύο πανδημίες

Πίστευε ότι ήταν αθάνατος

Ανάρτηση στα social media δημοσίευσε ο γιος του ο οποίος έγραψε: «Πίστευε ότι ήταν αθάνατος … αντ’ αυτού, στις 9.30 π.μ., την ημέρα του San Silvestro (παραμονή Πρωτοχρονιάς), ο πατέρας μου πέθανε. Ήταν 111 ετών και 133 ημερών – ρεκόρ! Θα συντροφεύει τη γυναίκα του, τη μητέρα μου, που τον περίμενε για πάνω από 40 χρόνια».

Η Σαρδηνία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πέντε περιοχές στον κόσμο που έχουν υψηλή συγκέντρωση αιωνόβιων.

Παρ’ όλα αυτά, η ιταλική πόλη με τους περισσότερους ανθρώπους άνω των 100 ετών είναι η Γένοβα στη Λιγουρία.

Πηγή: skai.gr

