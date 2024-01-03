Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε την Πέμπτη με "σκληρή απάντηση" στη διπλή έκρηξη, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική επίθεση από αξιωματούχους και κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι. Οι αιματηρές εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί, ανήμερα της τέταρτης επετείου του θανάτου του.

"Οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του ιρανικού έθνους για ακόμη μια φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στην Κερμάν", δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. "Θα υπάρξει σκληρή απάντηση σε αυτή την καταστροφή, Θεού θέλοντος" διεμήνυσε.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί καταδίκασε επίσης τη διπλή βομβιστική επίθεση, καταγγέλλοντας μια «άνανδρη» και «απεχθή» ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες αυτής της άνανδρης ενέργειας θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν για την αποτρόπαια πράξη τους, από τις αρμόδιες δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής του νόμου», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.