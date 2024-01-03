Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Τουρκία αύριο, 4 Ιανουαρίου, μετά τις "τρομοκρατικές επιθέσεις" στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν νωρίτερα σήμερα κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κερμάν κατά τις οποίες μαρτύρησαν πολλοί Ιρανοί, ο πρόεδρος ακύρωσε την επίσκεψή του στην Τουρκία. Το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο", δήλωσε στο IRNA ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί, πολιτικός σύμβουλος του Ιρανού προέδρου.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ραϊσί χαρακτήρισε ως "άνανδρη ενέργεια" τις βομβιστικές επιθέσεις για τις οποίες δεν έχει αναληφθεί ευθύνη.

